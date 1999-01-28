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Курзенкова Мария Дмитриевна
Курзенкова Мария Дмитриевна
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Древо
Место рождения
Вилейка
, Вилейский район, Минская область
Дата рождения
28.01.1999
Пол
Женский
Отец
Курзенков Дмитрий Александрович
1972 г.р.
Мать
Курзенкова (Сивая) Людмила Федоровна
1970 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
МК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.01.1999
Отец:
Курзенков Дмитрий Александрович
Мать:
Курзенкова Людмила Федоровна
Вилейка
, Вилейский район, Минская область
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