Василий Харлампьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Василий Харлампьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1776

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

До 1754 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1783 г.р.

Дети

Добавил:

МЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776

Отец: Харлампий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1804

Сын: Иван Васильевич

Мать ребёнка: Евдокия Игнатьевна

Рождение ребёнка
1806

Сын: Федор Васильевич

Мать ребёнка: Евдокия Игнатьевна

Рождение ребёнка
1813

Дочь: Надежда Васильевна

Мать ребёнка: Евдокия Игнатьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия Игнатьевна

Место жительства
Неизвестно
Зименки сельцо Муромского уезда
Смерть
Неизвестно