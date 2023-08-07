Василий Харлампьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1776
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776
Отец: Харлампий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1804
Сын: Иван Васильевич
Мать ребёнка: Евдокия Игнатьевна
Рождение ребёнка
1806
Сын: Федор Васильевич
Мать ребёнка: Евдокия Игнатьевна
Рождение ребёнка
1813
Дочь: Надежда Васильевна
Мать ребёнка: Евдокия Игнатьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Игнатьевна
Место жительства
Неизвестно
Зименки сельцо Муромского уезда
Смерть
Неизвестно