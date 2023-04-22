Прокаев Данил Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.01.1878
Сын: Прокаев Порфирий Данилович
Мать ребёнка: не указана
Верхнепавлушкино, Бугурусланский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Прокаева Ксения Даниловна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно