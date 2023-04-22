Прокаев Данил Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прокаев Данил Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.01.1878

Сын: Прокаев Порфирий Данилович

Мать ребёнка: не указана

Верхнепавлушкино, Бугурусланский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Прокаева Ксения Даниловна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Прокаев Иван Данилович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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