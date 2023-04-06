Адасовская (Малыгина) Анна Николаевна
Место рождения
Дата рождения1856
Дата смерти1933
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856
Отец: Малыгин Николай
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.10.1874
Дочь: Шестакова Людмила Николаевна
Отец ребёнка: Адасовский Николай Константинович
Ржев, город Ржев, Тверская область
По паспорту 1879 г.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1933
По иным (сомнительным) данным умерла в Нежине в 1914.