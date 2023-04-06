Адасовская (Малыгина) Анна Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Адасовская (Малыгина) Анна Николаевна

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Место рождения

Смоленск, город Смоленск, Смоленская область

Дата рождения

1856

Дата смерти

1933

Пол

Женский

Добавил:

ДД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856

Отец: Малыгин Николай

Мать: не указана

Смоленск, город Смоленск, Смоленская область
Рождение ребёнка
01.10.1874

Дочь: Шестакова Людмила Николаевна

Отец ребёнка: Адасовский Николай Константинович

Ржев, город Ржев, Тверская область
По паспорту 1879 г.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Адасовский Николай Константинович

Смерть
1933
По иным (сомнительным) данным умерла в Нежине в 1914.
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