Потапов Виктор Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Потапов Виктор Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

С 1940 по 1947

Пол

Мужской

Отец

1922 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1940 по 1947

Отец: Потапов Иван Григорьевич

Мать: не указана

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