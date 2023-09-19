Пупенко Алексей Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.11.1984
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.11.1984
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.08.2012
Дочь: Пупенко Дарья Алексеевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
09.11.2018
Дочь: Пупенко Юлия Алексеевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности