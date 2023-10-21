Качурина (Щербакова) Мария Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Качурина (Щербакова) Мария Васильевна

Место рождения

Николаевка, Воронежская область

Дата рождения

22.07.1891

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.07.1891

Отец: Щербаков Василий Емельянович

Мать: Екатерина Васильевна

Николаевка, Воронежская область
Рождение ребёнка
11.11.1910

Сын: Качурин Григорий Васильевич

Отец ребёнка: Качурин Василий Иванович

Павловский район с. Казинка, Воронежская область, Россия
Рождение ребёнка
05.01.1912

Сын: Качурин Иван Васильевич

Отец ребёнка: Качурин Василий Иванович

Рождение ребёнка
13.05.1914

Дочь: Елена Васильевна

Отец ребёнка: Качурин Василий Иванович

Рождение ребёнка
1920

Дочь: Ганна (Анна или Галина) (Анна или Галина)

Отец ребёнка: Качурин Василий Иванович

Рождение ребёнка
28.11.1925

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Качурин Василий Иванович

Большая Казинка, Павловский район, Воронежская обл
Рождение ребёнка
23.05.1926

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Качурин Василий Иванович

Большая Казинка, Павловский район, Воронежская обл
Рождение ребёнка
15.02.1927

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Качурин Василий Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Качурин Василий Иванович

Смерть
Неизвестно
Голубой залив, Крым
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