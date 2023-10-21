Качурина (Щербакова) Мария Васильевна
Место рожденияНиколаевка, Воронежская область
Дата рождения22.07.1891
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.07.1891
Отец: Щербаков Василий Емельянович
Мать: Екатерина Васильевна
Николаевка, Воронежская область
Рождение ребёнка
11.11.1910
Сын: Качурин Григорий Васильевич
Отец ребёнка: Качурин Василий Иванович
Павловский район с. Казинка, Воронежская область, Россия
Рождение ребёнка
05.01.1912
Отец ребёнка: Качурин Василий Иванович
Рождение ребёнка
13.05.1914
Дочь: Елена Васильевна
Отец ребёнка: Качурин Василий Иванович
Рождение ребёнка
1920
Дочь: Ганна (Анна или Галина) (Анна или Галина)
Отец ребёнка: Качурин Василий Иванович
Рождение ребёнка
28.11.1925
Большая Казинка, Павловский район, Воронежская обл
Рождение ребёнка
23.05.1926
Большая Казинка, Павловский район, Воронежская обл
Рождение ребёнка
15.02.1927
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Голубой залив, Крым