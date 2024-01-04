(Аббязова) Фатыма Вторая Жена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Аббязова) Фатыма Вторая Жена

Место рождения

Нурлаты, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1833

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833

Отец: не указан

Мать: не указана

Нурлаты, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1853

Дочь: Сарбижихан

Отец ребёнка: Мустаев Гайнетдин

Нурлаты, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1855

Дочь: Наубахар

Отец ребёнка: Мустаев Гайнетдин

Нурлаты, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1857

Дочь: Бибинафиса

Отец ребёнка: Мустаев Гайнетдин

Нурлаты, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мустаев Гайнетдин

Смерть
Неизвестно
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