(Аббязова) Фатыма Вторая Жена
Место рождения
Дата рождения1833
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Сарбижихан
Отец ребёнка: Мустаев Гайнетдин
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Наубахар
Отец ребёнка: Мустаев Гайнетдин
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Бибинафиса
Отец ребёнка: Мустаев Гайнетдин
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мустаев Гайнетдин
Смерть
Неизвестно