Чугунова Татьяна Данииловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1883
Дата смерти10.12.1914
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.06.1903
Дочь: Пераскева Никитична
Отец ребёнка: Чугунов Никита Семенович
Рождение ребёнка
06.11.1909
Отец ребёнка: Чугунов Никита Семенович
Рождение ребёнка
28.12.1912
Дочь: Варвара Никитична
Отец ребёнка: Чугунов Никита Семенович
Рождение ребёнка
19.?.?
Дочь: Арапова Зоя Никитична
Отец ребёнка: Чугунов Никита Семенович
Смерть
10.12.1914
Причина смерти: от родов