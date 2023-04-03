Чугунова Татьяна Данииловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чугунова Татьяна Данииловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1883

Дата смерти

10.12.1914

Пол

Женский

Добавил:

МА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.06.1903

Дочь: Пераскева Никитична

Отец ребёнка: Чугунов Никита Семенович

Вязовка, Шенталинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
06.11.1909

Сын: Чугунов Михаил Никитич

Отец ребёнка: Чугунов Никита Семенович

Рождение ребёнка
28.12.1912

Дочь: Варвара Никитична

Отец ребёнка: Чугунов Никита Семенович

Вязовка, Шенталинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
19.?.?

Дочь: Арапова Зоя Никитична

Отец ребёнка: Чугунов Никита Семенович

Смерть
10.12.1914
Причина смерти: от родов
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