Иванов Василий Михеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.07.1937
Дочь: Кишкичева Вера Васильевна
Мать ребёнка: Иванова Антонина Алексеевна
Усадищи, Лужский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Иванова Екатерина Васильевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Иванова Нина Васильевна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно