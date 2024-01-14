Иванов Василий Михеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванов Василий Михеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.07.1937

Дочь: Кишкичева Вера Васильевна

Мать ребёнка: Иванова Антонина Алексеевна

Усадищи, Лужский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Иванова Екатерина Васильевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Иванова Нина Васильевна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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