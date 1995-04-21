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Ковтоногов Иван Ильич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.12.1929

Дата смерти

21.04.1995

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕТ
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Место
Комментарий
Рождение
19.12.1929

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
По 30.12.1957

Сын: Ковтоногов Геннадий Иванович

Мать ребёнка: Ковтоногова Софья Анисимовна

Рождение ребёнка
13.01.1969

Дочь: Соловьева Ирина Ивановна

Мать ребёнка: Ковтоногова Софья Анисимовна

Смерть
21.04.1995
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