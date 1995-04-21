Ковтоногов Иван Ильич
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.12.1929
Дата смерти21.04.1995
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1929
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
По 30.12.1957
Сын: Ковтоногов Геннадий Иванович
Мать ребёнка: Ковтоногова Софья Анисимовна
Рождение ребёнка
13.01.1969
Дочь: Соловьева Ирина Ивановна
Мать ребёнка: Ковтоногова Софья Анисимовна
Смерть
21.04.1995