Габеева Антонина Аслангериевна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Габеева Антонина Аслангериевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Габеев Аслангери

Мать: Хайманова Елизавета

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мамукаев Руслан Юрьевич

Отец ребёнка: Мамукаев Юрий Романович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мамукаева Ольга

Отец ребёнка: Мамукаев Юрий Романович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мамукаева Оксана

Отец ребёнка: Мамукаев Юрий Романович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мамукаева Жанна

Отец ребёнка: Мамукаев Юрий Романович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мамукаева Элла (Эльвира) Юрьевна

Отец ребёнка: Мамукаев Юрий Романович

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