Габеева Антонина Аслангериевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Габеев Аслангери
Мать: Хайманова Елизавета
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Мамукаев Юрий Романович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мамукаева Ольга
Отец ребёнка: Мамукаев Юрий Романович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мамукаева Оксана
Отец ребёнка: Мамукаев Юрий Романович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мамукаева Жанна
Отец ребёнка: Мамукаев Юрий Романович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мамукаева Элла (Эльвира) Юрьевна
Отец ребёнка: Мамукаев Юрий Романович