(Османова) Хадича
Место рожденияКамкино, Княгининский уезд
Дата рождения1858
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858
Отец: не указан
Мать: не указана
Камкино, Княгининский уезд
Рождение ребёнка
20.06.1886
Сын: Ганеев Махмуд Мулла
Отец ребёнка: Мухамедьяров Мухаммятьгани
д.Антяровка Уразовской волости Сергачского уезда Нижегородской губернии
Смерть
Неизвестно