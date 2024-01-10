(Османова) Хадича — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Османова) Хадича

(Османова) Хадича

Место рождения

Камкино, Княгининский уезд

Дата рождения

1858

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858

Отец: не указан

Мать: не указана

Камкино, Княгининский уезд
Рождение ребёнка
20.06.1886

Сын: Ганеев Махмуд Мулла

Отец ребёнка: Мухамедьяров Мухаммятьгани

д.Антяровка Уразовской волости Сергачского уезда Нижегородской губернии
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close