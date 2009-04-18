Краснер Александр Станиславович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Краснер Александр Станиславович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.04.2009

Пол

Мужской

Отец

1980 г.р.

Мать

1980 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.04.2009

Отец: Краснер Станислав Юрьевич

Мать: Краснер Анна Вячеславовна

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