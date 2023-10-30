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Климина Ирина Кузьминична

Место рождения

Чердаки, Тонкинский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Скрыто настройками приватности
1928 г.р.

Добавил:

ОК
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Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: не указан

Мать: не указана

Чердаки, Тонкинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1922

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1925

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Чердаки, Тонкинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1928

Сын: Климин Иван Никифорович

Отец ребёнка: не указан

Чердаки, Тонкинский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно
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