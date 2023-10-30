Климина Ирина Кузьминична
Место рождения
Дата рождения1887
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1922
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1925
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1928
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно