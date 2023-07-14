Калафат (Тохтамыш) Прасковья Левтеровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калафат (Тохтамыш) Прасковья Левтеровна

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Место рождения

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /

Дата рождения

16.01.1888

Дата смерти

27.01.1975

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.01.1888

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
08.09.1911

Сын: Калафат Леонтий МИхайлович

Отец ребёнка: Калафат Михаил Серафимович

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Смерть
27.01.1975
СССР Краснодарский кр.,Приморско-Ахтарский р-н х.Добровольный