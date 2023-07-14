Калафат (Тохтамыш) Прасковья Левтеровна
Место рожденияРоссия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Дата рождения16.01.1888
Дата смерти27.01.1975
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
16.01.1888
Отец: не указан
Мать: не указана
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
08.09.1911
Сын: Калафат Леонтий МИхайлович
Отец ребёнка: Калафат Михаил Серафимович
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Смерть
27.01.1975
СССР Краснодарский кр.,Приморско-Ахтарский р-н х.Добровольный