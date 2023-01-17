Исайчева (Рудакова) Нина Георгиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Исайчева (Рудакова) Нина Георгиевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Рудаков Георгий

Мать: Рудакова Мария

Рождение ребёнка
15.01.1967

Дочь: Блинова Елена Юрьевна

Отец ребёнка: Исайчев Юрий

Малая Камала, Рыбинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Уржумова Татьяна Юрьевна

Отец ребёнка: Исайчев Юрий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Исайчев Юрий

Смерть
Неизвестно
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