Исайчева (Рудакова) Нина Георгиевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Рудаков Георгий
Мать: Рудакова Мария
Рождение ребёнка
15.01.1967
Дочь: Блинова Елена Юрьевна
Отец ребёнка: Исайчев Юрий
Малая Камала, Рыбинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Уржумова Татьяна Юрьевна
Отец ребёнка: Исайчев Юрий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Исайчев Юрий
Смерть
Неизвестно