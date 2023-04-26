Онисья Григорьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1776
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1795
Сын: Прохор Тимофеев
Отец ребёнка: Тимофей Федоров
Рождение ребёнка
1799
Сын: Симен Тимофеев
Отец ребёнка: Тимофей Федоров
Рождение ребёнка
1805
Дочь: Парасковья Тимофеева
Отец ребёнка: Тимофей Федоров
Рождение ребёнка
1807
Дочь: Парасковья Тимофеева
Отец ребёнка: Тимофей Федоров
Рождение ребёнка
1808
Сын: Иван Тимофеев
Отец ребёнка: Тимофей Федоров
Рождение ребёнка
1811
Сын: Савва Тимофеев
Отец ребёнка: Тимофей Федоров
Рождение ребёнка
1819
Сын: Самсон Тимофеев
Отец ребёнка: Тимофей Федоров
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Тимофей Федоров
Смерть
Неизвестно