Онисья Григорьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Онисья Григорьева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1776

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1775 г.р.

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1795

Сын: Прохор Тимофеев

Отец ребёнка: Тимофей Федоров

Рождение ребёнка
1799

Сын: Симен Тимофеев

Отец ребёнка: Тимофей Федоров

Рождение ребёнка
1805

Дочь: Парасковья Тимофеева

Отец ребёнка: Тимофей Федоров

Рождение ребёнка
1807

Дочь: Парасковья Тимофеева

Отец ребёнка: Тимофей Федоров

Рождение ребёнка
1808

Сын: Иван Тимофеев

Отец ребёнка: Тимофей Федоров

Рождение ребёнка
1811

Сын: Савва Тимофеев

Отец ребёнка: Тимофей Федоров

Рождение ребёнка
1819

Сын: Самсон Тимофеев

Отец ребёнка: Тимофей Федоров

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тимофей Федоров

Смерть
Неизвестно
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