Диковенко Устинья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Диковенко Устинья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1874

Сын: Диковенко Василий Савельевич

Отец ребёнка: Диковенко Савелий Петрович

Куйбышево, Куйбышевский муниципальный район, Ростовская область
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: умерла в возрасте 81 год