Диковенко Устинья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1874
Сын: Диковенко Василий Савельевич
Отец ребёнка: Диковенко Савелий Петрович
Куйбышево, Куйбышевский муниципальный район, Ростовская область
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: умерла в возрасте 81 год