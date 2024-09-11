Скоробогатов Василий Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
06.07.1927
Дочь: Абашкина (Скоробогатова) Мария Васильевна
Мать ребёнка: Скоробогатова Анна Васильевна
Чернояр, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
Неизвестно