Скоробогатов Василий Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Скоробогатов Василий Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1908 г.р.

Дети

Добавил:

ОЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Скоробогатова Анна Васильевна

Рождение ребёнка
06.07.1927

Дочь: Абашкина (Скоробогатова) Мария Васильевна

Мать ребёнка: Скоробогатова Анна Васильевна

Чернояр, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
Неизвестно

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