Мельников Иван Яковлев
Место рожденияд. Лыковщина, Ромодановского р-на, Республики Мордовия
Дата рождения03.08.1879
Дата смерти08.03.1966
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.08.1879
Отец: Мельников Яков Степанович
Мать: Евдокия Ивановна
д. Лыковщина, Ромодановского р-на, Республики Мордовия
Рождение ребёнка
18.06.1916
Дочь: Сорокина Наталия Ивановна
Мать ребёнка: Мельникова Анна Александрова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мельников Андрей Иванович
Мать ребёнка: Мельникова Анна Александрова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Першикова Мария Ивановна
Мать ребёнка: Мельникова Анна Александрова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мельникова Екатерина Ивановна
Мать ребёнка: Мельникова Анна Александрова
Смерть
08.03.1966
д. Лыковщина Ромодановского р-на Мордовской АССР