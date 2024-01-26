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Мельников Иван Яковлев

Место рождения

д. Лыковщина, Ромодановского р-на, Республики Мордовия

Дата рождения

03.08.1879

Дата смерти

08.03.1966

Пол

Мужской

Добавил:

ЛC
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.08.1879

Отец: Мельников Яков Степанович

Мать: Евдокия Ивановна

д. Лыковщина, Ромодановского р-на, Республики Мордовия
Рождение ребёнка
18.06.1916

Дочь: Сорокина Наталия Ивановна

Мать ребёнка: Мельникова Анна Александрова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мельников Андрей Иванович

Мать ребёнка: Мельникова Анна Александрова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Першикова Мария Ивановна

Мать ребёнка: Мельникова Анна Александрова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мельникова Екатерина Ивановна

Мать ребёнка: Мельникова Анна Александрова

Смерть
08.03.1966
д. Лыковщина Ромодановского р-на Мордовской АССР
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