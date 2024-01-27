Плотников Дмитрий Юрьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.12.?
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.12.?
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.03.2001
Дочь: Куличенко Анастасия Дмитриевна
Мать ребёнка: Плотникова Анна Анатольевна
Рождение ребёнка
31.03.2004
Дочь: Плотникова Екатерина Дмитриевна
Мать ребёнка: Плотникова Анна Анатольевна
Рождение ребёнка
26.11.2021
Сын: Плотников Михаил Дмитриевич
Мать ребёнка: Плотникова Анна Анатольевна