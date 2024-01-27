Плотников Дмитрий Юрьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Плотников Дмитрий Юрьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.12.?

Пол

Мужской

Добавил:

ГЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.12.?

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.03.2001

Дочь: Куличенко Анастасия Дмитриевна

Мать ребёнка: Плотникова Анна Анатольевна

Норильск, город Норильск, Красноярский край
Рождение ребёнка
31.03.2004

Дочь: Плотникова Екатерина Дмитриевна

Мать ребёнка: Плотникова Анна Анатольевна

Норильск, город Норильск, Красноярский край
Рождение ребёнка
26.11.2021

Сын: Плотников Михаил Дмитриевич

Мать ребёнка: Плотникова Анна Анатольевна

Норильск, город Норильск, Красноярский край
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