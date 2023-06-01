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Балымова Агрипина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1930

Пол

Женский

Добавил:

ЕЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1930

Отец: Сорокин Иван Григорьевич

Мать: Сорокина Мария Дмитриевна