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Балымова Агрипина Ивановна
Балымова Агрипина Ивановна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1930
Пол
Женский
Отец
Сорокин Иван Григорьевич
Мать
Сорокина Мария Дмитриевна
1899 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕЗ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1930
Отец:
Сорокин Иван Григорьевич
Мать:
Сорокина Мария Дмитриевна
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