Самарина Маргарита Леонидовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.01.1982
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.01.1982
Отец: Самарин Леонид
Рождение ребёнка
26.03.1999
Сын: Селезнёв Вячеслав Александрович
Отец ребёнка: Селезнёв Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Селезнёв Александр
Бракосочетание
Неизвестно