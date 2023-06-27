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Самарина Маргарита Леонидовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.01.1982

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.01.1982

Отец: Самарин Леонид

Мать: Самарина Людмила Константиновна

Рождение ребёнка
26.03.1999

Сын: Селезнёв Вячеслав Александрович

Отец ребёнка: Селезнёв Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Селезнёв Александр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Белкин Павел Александрович