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Муштагова (Эннс) Гильда
Муштагова (Эннс) Гильда
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Место рождения
Надаровка, Казахстан
Дата рождения
09.02.1927
Дата смерти
14.10.1984
Пол
Женский
Отец
Эннс Иван
1900 г.р.
Мать
Эннс (Функ) Анна
1906 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ОК
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События
Биография
Биография
Источники
Источники
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Место
Комментарий
Рождение
09.02.1927
Отец:
Эннс Иван
Мать:
Эннс Анна
Надаровка, Казахстан
Смерть
14.10.1984
Надаровка, Казахстан
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