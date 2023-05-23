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Муштагова (Эннс) Гильда

Место рождения

Надаровка, Казахстан

Дата рождения

09.02.1927

Дата смерти

14.10.1984

Пол

Женский

Отец

1900 г.р.

Мать

1906 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ОК
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Место
Комментарий
Рождение
09.02.1927

Отец: Эннс Иван

Мать: Эннс Анна

Надаровка, Казахстан
Смерть
14.10.1984
Надаровка, Казахстан