Захаров Дмитрий
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.04.?
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.04.?
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.08.2022
Сын: Захаров Николай Дмитриевич
Мать ребёнка: Хмызова Анна Сергеевна
Рождение ребёнка
13.04.?
Дочь: Захарова Виктория Дмитриевна
Мать ребёнка: Хмызова Анна Сергеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Хмызова Анна Сергеевна