Захаров Дмитрий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Захаров Дмитрий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.04.?

Пол

Мужской

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.04.?

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.08.2022

Сын: Захаров Николай Дмитриевич

Мать ребёнка: Хмызова Анна Сергеевна

Рождение ребёнка
13.04.?

Дочь: Захарова Виктория Дмитриевна

Мать ребёнка: Хмызова Анна Сергеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хмызова Анна Сергеевна