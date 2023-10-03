Баландина Мария Константиновна
Место рожденияШацкий район
Дата рождения?.04.1925
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.04.1925
Отец: не указан
Мать: не указана
Шацкий район
Рождение ребёнка
1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Баландин Петр Сергеевич
Рождение ребёнка
?.03.1949
Дочь: Шалашова Нина Петровна
Отец ребёнка: Баландин Петр Сергеевич
Рождение ребёнка
18.03.1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Баландин Петр Сергеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край