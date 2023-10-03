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Баландина Мария Константиновна

Место рождения

Шацкий район

Дата рождения

?.04.1925

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1922 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1949 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.04.1925

Отец: не указан

Мать: не указана

Шацкий район
Рождение ребёнка
1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Баландин Петр Сергеевич

Федоровка, Шацкий район, Рязанская область
Рождение ребёнка
?.03.1949

Дочь: Шалашова Нина Петровна

Отец ребёнка: Баландин Петр Сергеевич

Федоровка, Шацкий район, Рязанская область
Рождение ребёнка
18.03.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Баландин Петр Сергеевич

Федоровка, Шацкий район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Баландин Петр Сергеевич

Смерть
Неизвестно
Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край
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