Байбурин Винер Султангалиевич
Место рожденияСело Сафарово, Чишминский район, Республика Башкортостан, Россия
Дата рождения14.09.1938
Дата смерти03.01.2017
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.09.1938
Отец: не указан
Мать: не указана
Село Сафарово, Чишминский район, Республика Башкортостан, Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Сафарово, Чишминский район, Республика Башкортостан, Россия
Смерть
03.01.2017
Село Сафарово, Чишминский район, Республика Башкортостан, Россия
Похороны
Неизвестно
Село Сафарово, Чишминский район, Республика Башкортостан, Россия