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Байбурин Винер Султангалиевич

Место рождения

Село Сафарово, Чишминский район, Республика Башкортостан, Россия

Дата рождения

14.09.1938

Дата смерти

03.01.2017

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1938 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.09.1938

Отец: не указан

Мать: не указана

Село Сафарово, Чишминский район, Республика Башкортостан, Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Байбурина Гадиля Гарифовна

Сафарово, Чишминский район, Республика Башкортостан, Россия
Смерть
03.01.2017
Село Сафарово, Чишминский район, Республика Башкортостан, Россия
Похороны
Неизвестно
Село Сафарово, Чишминский район, Республика Башкортостан, Россия
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