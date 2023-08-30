Ермолова (Звездина) Екатерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ермолова (Звездина) Екатерина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Звездин Николай

Мать: Звездина Александра

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ермолов Александр

Отец ребёнка: Ермолов Дмитрий

Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Козлова Капитолина

Отец ребёнка: Ермолов Дмитрий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Валентина

Отец ребёнка: Ермолов Дмитрий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ермолов Дмитрий

Смерть
Неизвестно
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