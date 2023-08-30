Ермолова (Звездина) Екатерина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Звездин Николай
Мать: Звездина Александра
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ермолов Александр
Отец ребёнка: Ермолов Дмитрий
Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Козлова Капитолина
Отец ребёнка: Ермолов Дмитрий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Валентина
Отец ребёнка: Ермолов Дмитрий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ермолов Дмитрий
Смерть
Неизвестно