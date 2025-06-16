Шипицина (Гречушникова) Светлана Вячеславовна
Место рождения
Дата рождения04.03.1964
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.1964
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
04.04.1983
Отец ребёнка: Шипицин Андрей Иванович
Рождение ребёнка
07.08.1983
Дочь: Прохорова (Шипицина) Екатерина Андреевна
Отец ребёнка: Шипицин Андрей Иванович
Рождение ребёнка
08.01.1995
Сын: Колюжин Леонид Александрович
Отец ребёнка: Колюжин Александр Леонидович