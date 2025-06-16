Шипицина (Гречушникова) Светлана Вячеславовна 04.03.1964 — найти родственников по фамилии на Familio
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Шипицина (Гречушникова) Светлана Вячеславовна

Место рождения

Ангарск, Ангарское, Иркутская область

Дата рождения

04.03.1964

Пол

Женский

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.1964

Отец: Гречушников Вячеслав Яковлевич

Мать: Гречушникова (Константинова) Клавдия Петровна

Ангарск, Ангарское, Иркутская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Колюжин Александр Леонидович

Место жительства
Неизвестно
Ангарск, Ангарское, Иркутская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шипицин Андрей Иванович

Рождение ребёнка
04.04.1983

Сын: Шипицин Иван Андреевич

Отец ребёнка: Шипицин Андрей Иванович

Рождение ребёнка
07.08.1983

Дочь: Прохорова (Шипицина) Екатерина Андреевна

Отец ребёнка: Шипицин Андрей Иванович

Рождение ребёнка
08.01.1995

Сын: Колюжин Леонид Александрович

Отец ребёнка: Колюжин Александр Леонидович

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