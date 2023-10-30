Андрей Федорович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1722
Дата смертиПосле 1787
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1722
Отец: Федор
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1743
Дочь: Василиса Андреевна
Мать ребёнка: Елизавета Емельянова
Рождение ребёнка
Около 1746
Сын: Степан Андреевич
Мать ребёнка: Елизавета Емельянова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Елизавета Емельянова
Смерть
После 1787