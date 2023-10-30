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Андрей Федорович

Место рождения

Михалково, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Около 1722

Дата смерти

После 1787

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Около 1717 г.р.

Дети

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1722

Отец: Федор

Мать: не указана

Михалково, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1743

Дочь: Василиса Андреевна

Мать ребёнка: Елизавета Емельянова

Михалково, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1746

Сын: Степан Андреевич

Мать ребёнка: Елизавета Емельянова

Михалково, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Елизавета Емельянова

Смерть
После 1787
Михалково, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
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