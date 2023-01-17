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(Максаков) Иван Яковлевич

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Место рождения

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

1789

Дата смерти

25.01.1838

Пол

Мужской

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789

Отец: (максаков) Яков Павлович

Мать: (максакова) Степанида Леонтьевна

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1817

Дочь: Алешина Александра Ивановна

Мать ребёнка: (максакова) Евдокия Ефимовна

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1823

Дочь: Авдотья Ивановна

Мать ребёнка: (максакова) Евдокия Ефимовна

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
23.06.1828

Сын: Максаков Петр Иванович

Мать ребёнка: (максакова) Евдокия Ефимовна

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
18.06.1832

Сын: Максаков Иван Иванович

Мать ребёнка: (максакова) Евдокия Ефимовна

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Военная служба
Неизвестно
Балтийский гребной флот Российкой Империи
отставной матрос
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (максакова) Евдокия Ефимовна

Смерть
25.01.1838
Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
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