(Максаков) Иван Яковлевич
Место рождения
Дата рождения1789
Дата смерти25.01.1838
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789
Рождение ребёнка
Вычислено 1817
Дочь: Алешина Александра Ивановна
Мать ребёнка: (максакова) Евдокия Ефимовна
Рождение ребёнка
Вычислено 1823
Дочь: Авдотья Ивановна
Мать ребёнка: (максакова) Евдокия Ефимовна
Рождение ребёнка
23.06.1828
Мать ребёнка: (максакова) Евдокия Ефимовна
Рождение ребёнка
18.06.1832
Мать ребёнка: (максакова) Евдокия Ефимовна
Военная служба
Неизвестно
Балтийский гребной флот Российкой Империи
отставной матрос
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
25.01.1838