Schaffner-Шефнер Сергей Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Schaffner-Шефнер Сергей Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.11.1880

Дата смерти

1923

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.11.1880

Отец: Scheffner (шефнер) Алексей Карлович

Мать: Екатерина Яковлевна

Рождение ребёнка
12.01.1915

Сын: Schaffner Вадим Сергеевич

Мать ребёнка: Евгения Владимировна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евгения Владимировна

Работа или профессия
Неизвестно
подполковник
Смерть
1923
Старая Русса, Старорусский муниципальный район, Новгородская область
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