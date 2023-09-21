Schaffner-Шефнер Сергей Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.11.1880
Дата смерти1923
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.11.1880
Рождение ребёнка
12.01.1915
Сын: Schaffner Вадим Сергеевич
Мать ребёнка: Евгения Владимировна
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евгения Владимировна
Работа или профессия
Неизвестно
подполковник
Смерть
1923
Старая Русса, Старорусский муниципальный район, Новгородская область