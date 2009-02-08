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Волошина Анастасия Геннадьевна
Волошина Анастасия Геннадьевна
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Место рождения
Приморско-Ахтарск
, Приморско-Ахтарский муниципальный район, Краснодарский край
Дата рождения
08.02.2009
Пол
Женский
Отец
Голобородько Геннадий Николаевич
1983 г.р.
Мать
Волошина Виктория Владимировна
1985 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АВ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.2009
Отец:
Голобородько Геннадий Николаевич
Мать:
Волошина Виктория Владимировна
Приморско-Ахтарск
, Приморско-Ахтарский муниципальный район, Краснодарский край
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