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Волошина Анастасия Геннадьевна

Место рождения

Приморско-Ахтарск, Приморско-Ахтарский муниципальный район, Краснодарский край

Дата рождения

08.02.2009

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.2009

Отец: Голобородько Геннадий Николаевич

Мать: Волошина Виктория Владимировна

Приморско-Ахтарск, Приморско-Ахтарский муниципальный район, Краснодарский край
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