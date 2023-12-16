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Селезнев Станислав Николаевич
Селезнев Станислав Николаевич
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
16.03.1983
Пол
Мужской
Отец
Не указан
Мать
Селезнева (Карпенко) Елена Вадимовна
1960 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
МК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.03.1983
Отец: не указан
Мать:
Селезнева Елена Вадимовна
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