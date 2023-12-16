Селезнев Станислав Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Селезнев Станислав Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.03.1983

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1960 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.03.1983

Отец: не указан

Мать: Селезнева Елена Вадимовна

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