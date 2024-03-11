Федорян Иван Калинович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
03.01.1949
Мать ребёнка: Федорян Пелагея Егоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Федорян Александр Иванович
Мать ребёнка: Федорян Пелагея Егоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Захаржевская Любовь Ивановна
Мать ребёнка: Федорян Пелагея Егоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Федорян Пелагея Егоровна
Смерть
Неизвестно