Федорян Иван Калинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федорян Иван Калинович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.01.1949

Сын: Федорян Николай Иванович

Мать ребёнка: Федорян Пелагея Егоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Федорян Александр Иванович

Мать ребёнка: Федорян Пелагея Егоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Захаржевская Любовь Ивановна

Мать ребёнка: Федорян Пелагея Егоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Федорян Василий Иванович

Мать ребёнка: Федорян Пелагея Егоровна

Смерть
Неизвестно
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