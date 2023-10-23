Тюпина (Шаршатова) Надежда Карповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения31.07.1949
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.07.1949
Рождение ребёнка
04.11.1970
Дочь: Тюпина Светлана Валерьевна
Отец ребёнка: Тюпин Валерий Викторович
Рождение ребёнка
10.09.1976
Дочь: Большакова Татьяна Валерьевна
Отец ребёнка: Тюпин Валерий Викторович
Рождение ребёнка
03.03.1981
Отец ребёнка: Тюпин Валерий Викторович
Бракосочетание
Неизвестно