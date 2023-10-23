Тюпина (Шаршатова) Надежда Карповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тюпина (Шаршатова) Надежда Карповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.07.1949

Пол

Женский

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.07.1949

Отец: Шаршатов Карп Кондратьевич

Мать: Бояркина Елизавета Ивановна

Рождение ребёнка
04.11.1970

Дочь: Тюпина Светлана Валерьевна

Отец ребёнка: Тюпин Валерий Викторович

Рождение ребёнка
10.09.1976

Дочь: Большакова Татьяна Валерьевна

Отец ребёнка: Тюпин Валерий Викторович

Рождение ребёнка
03.03.1981

Сын: Тюпин Виктор Валерьевич

Отец ребёнка: Тюпин Валерий Викторович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тюпин Валерий Викторович

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