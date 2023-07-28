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Дмитрий Васильевич

Место рождения

Прокунино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1816

Дата смерти

25.03.1883 ст.

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816

Отец: не указан

Мать: не указана

Прокунино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
25.03.1883 ст.
Прокунино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
67 лет, от старости.