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Дмитрий Васильевич
Дмитрий Васильевич
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Место рождения
Прокунино
, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Дата рождения
1816
Дата смерти
25.03.1883 ст.
Пол
Мужской
Отец
Не указан
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
АЛ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816
Отец: не указан
Мать: не указана
Прокунино
, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
25.03.1883 ст.
Прокунино
, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
67 лет, от старости.
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