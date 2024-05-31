Милантьев / Нилантьев Тимофей Нилантьев/ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Милантьев / Нилантьев Тимофей Нилантьев/

Место рождения

Борисово, Дмитровский, Московская область

Дата рождения

02.03.1849

Дата смерти

Между 1885 и 1892

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.03.1849

Отец: Нилантьев (Поляков, Милантьев) Максим

Мать: Милантьева/Полякова/Нилантьева (Ипатова) Дарья

Борисово, Дмитровский, Московская область
Бракосочетание
1869

Жена: Милантьева (Солодовникова) Дарья

Борисово, Дмитровский, Московская область
Рождение ребёнка
07.12.1874

Сын: Милантьев (Нилантьев) Николай

Мать ребёнка: Милантьева (Солодовникова) Дарья

Борисово, Дмитровский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1878

Сын: Милантьев / Нилантьев / Силантьев / Мелантьев Василий Нилантьев / Силантьев / Мелантьев/

Мать ребёнка: Милантьева (Солодовникова) Дарья

Борисово, Дмитровский, Московская область
Смерть
Между 1885 и 1892
Рождение ребёнка
08.03.1888

Сын: Милантьев/Нилантьев/Мелантьев/Нелантьев Герасим Нилантьев/Мелантьев/Нелантьев/

Мать ребёнка: Милантьева (Солодовникова) Дарья

Борисово, Дмитровский, Московская область

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