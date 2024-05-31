Милантьев / Нилантьев Тимофей Нилантьев/
Место рождения
Дата рождения02.03.1849
Дата смертиМежду 1885 и 1892
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.03.1849
Бракосочетание
1869
Рождение ребёнка
07.12.1874
Сын: Милантьев (Нилантьев) Николай
Мать ребёнка: Милантьева (Солодовникова) Дарья
Рождение ребёнка
Около 1878
Сын: Милантьев / Нилантьев / Силантьев / Мелантьев Василий Нилантьев / Силантьев / Мелантьев/
Мать ребёнка: Милантьева (Солодовникова) Дарья
Смерть
Между 1885 и 1892
Рождение ребёнка
08.03.1888
Сын: Милантьев/Нилантьев/Мелантьев/Нелантьев Герасим Нилантьев/Мелантьев/Нелантьев/
Мать ребёнка: Милантьева (Солодовникова) Дарья