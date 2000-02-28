Субботин Валерий Максимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Субботин Валерий Максимович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.07.1948

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
23.08.71

Сын: Субботин Максим Валерьевич

Мать ребёнка: Субботина Людмила Александровна

Рождение
05.07.1948

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Дик Лидия Генриховна

Рождение ребёнка
1977

Дочь: Галеева-Субботина Любовь Валерьевна

Мать ребёнка: Субботина Людмила Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Субботина Людмила Александровна

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