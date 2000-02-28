Субботин Валерий Максимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.07.1948
ПолМужской
Отец
Скрыто настройками приватности
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
23.08.71
Сын: Субботин Максим Валерьевич
Мать ребёнка: Субботина Людмила Александровна
Рождение
05.07.1948
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: Дик Лидия Генриховна
Рождение ребёнка
1977
Дочь: Галеева-Субботина Любовь Валерьевна
Мать ребёнка: Субботина Людмила Александровна
Бракосочетание
Неизвестно