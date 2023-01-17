Андреев Иван Капитонович
Место рождения
Дата рожденияВычислено ?.01.1877
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено ?.01.1877
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
12.04.1898
Рождение ребёнка
13.11.1903
Дочь: Екатерина Ивановна
Мать ребёнка: Андреева Анастасия Евдокимовна
Рождение ребёнка
02.09.1905
Дочь: Анна Ивановна
Мать ребёнка: Андреева Анастасия Евдокимовна
Рождение ребёнка
19.09.1907
Сын: Андреев Димитрий Иванович
Мать ребёнка: Андреева Анастасия Евдокимовна
Смерть
Неизвестно