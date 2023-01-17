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Андреев Иван Капитонович

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Место рождения

Багана, Шенталинский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

Вычислено ?.01.1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено ?.01.1877

Отец: не указан

Мать: не указана

Багана, Шенталинский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
12.04.1898

Жена: Андреева Анастасия Евдокимовна

Рождение ребёнка
13.11.1903

Дочь: Екатерина Ивановна

Мать ребёнка: Андреева Анастасия Евдокимовна

Багана, Шенталинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
02.09.1905

Дочь: Анна Ивановна

Мать ребёнка: Андреева Анастасия Евдокимовна

Багана, Шенталинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
19.09.1907

Сын: Андреев Димитрий Иванович

Мать ребёнка: Андреева Анастасия Евдокимовна

Багана, Шенталинский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
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