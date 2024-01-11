Минагулов Зиннур
Место рожденияд. Абдульменево
Дата рождения1933
Дата смерти1995
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1933
Отец: Минагулов Муллахмет
Мать: Минагулова Латифа
д. Абдульменево
Рождение ребёнка
1956
д. Абдульменево
Рождение ребёнка
1959
д. Абдульменево
Рождение ребёнка
1962
д. Абдульменево
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Минагулова Роза
д. Абдульменево
Смерть
1995
д. Абдульменево
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
д. Абдульменево