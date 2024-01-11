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Минагулов Зиннур

Место рождения

д. Абдульменево

Дата рождения

1933

Дата смерти

1995

Пол

Мужской

Отец

1886 г.р.

Мать

1897 г.р.

Жена

1936 г.р.

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1933

Отец: Минагулов Муллахмет

Мать: Минагулова Латифа

д. Абдульменево
Рождение ребёнка
1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Минагулова Роза

д. Абдульменево
Рождение ребёнка
1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Минагулова Роза

д. Абдульменево
Рождение ребёнка
1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Минагулова Роза

д. Абдульменево
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Минагулова Роза

д. Абдульменево
Смерть
1995
д. Абдульменево
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
д. Абдульменево
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