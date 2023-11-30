Скакунов Павел — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Скакунов Павел

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Скакунова Галина Павловна

Мать ребёнка: Скакунова Лидия Сергеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Скакунов Юрий Павлович

Мать ребёнка: Скакунова Лидия Сергеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Скакунова Альбина Павловна

Мать ребёнка: Скакунова Лидия Сергеевна

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