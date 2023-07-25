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Иванов Никифор Никитич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1868

Дата смерти

28.01.1878 ст.

Пол

Мужской

Отец

1842 г.р.

Мать

1842 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АМ
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1868

Отец: Иванов Никита Давидович

Мать: Татьяна Ивановна

Смерть
28.01.1878 ст.
Удмуртский Караул, Красногорский муниципальный район, Удмуртская Республика
от простуды
Похороны
01.02.1878 ст.
Парзи, Глазовский муниципальный район, Удмуртская Республика