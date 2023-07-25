Иванов Никифор Никитич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1868
Дата смерти28.01.1878 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1868
Отец: Иванов Никита Давидович
Мать: Татьяна Ивановна
Смерть
28.01.1878 ст.
Удмуртский Караул, Красногорский муниципальный район, Удмуртская Республика
от простуды
Похороны
01.02.1878 ст.
Парзи, Глазовский муниципальный район, Удмуртская Республика