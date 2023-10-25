Проневская Анна Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Проневская Анна Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.04.1928

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.04.1928

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.02.1959

Дочь: Рая Елена Гавриловна

Отец ребёнка: Проневский Гавриил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Проневский Александр Гаврилович

Отец ребёнка: Проневский Гавриил

Смерть
Неизвестно
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