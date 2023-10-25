Проневская Анна Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.04.1928
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.04.1928
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.02.1959
Дочь: Рая Елена Гавриловна
Отец ребёнка: Проневский Гавриил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Проневский Александр Гаврилович
Отец ребёнка: Проневский Гавриил
Смерть
Неизвестно