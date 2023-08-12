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Свиткова Светлана Геннадьевна
Свиткова Светлана Геннадьевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
28.08.1963
Пол
Женский
Отец
Пичугин Геннадий Степанович
Мать
Седова Валентина Ивановна
Дети
Не указаны
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События
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Биография
Биография
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Место
Комментарий
Рождение
28.08.1963
Отец:
Пичугин Геннадий Степанович
Мать:
Седова Валентина Ивановна
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