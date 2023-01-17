Аксенов Павел Васильевич
Место рождения
Дата рождения28.01.1899
Дата смерти07.05.1991
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
28.01.1899
Отец: не указан
Мать: не указана
Смерть
07.05.1991
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)