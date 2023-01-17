Аксенов Павел Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аксенов Павел Васильевич

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Место рождения

Покровское, Ухоловский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

28.01.1899

Дата смерти

07.05.1991

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Место
Комментарий
Рождение
28.01.1899

Отец: не указан

Мать: не указана

Покровское, Ухоловский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
07.05.1991
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
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