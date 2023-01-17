Карпенкова Просковья
Место рождения
Дата рожденияДо 1890
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1890
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.03.1900
Сын: Карпенков Алексей Филиппович
Отец ребёнка: Карпенков Филипп
Рождение ребёнка
05.06.1907
Дочь: Титова Наталья Филипьевна
Отец ребёнка: Карпенков Филипп
Починок, Духовщинский муниципальный район, Смоленская область
Починок — деревня в Смоленской области России, в Духовщинском районе. Население — 12 жителей (2007 год) [1]. Расположена в северной части области в 45 км к северу от Духовщины, в 3,5 км северо-западне... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Карпенков Филипп
Смерть
Неизвестно