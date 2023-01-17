Карпенкова Просковья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карпенкова Просковья

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Место рождения

Починок, Духовщинский район, Смоленская область

Дата рождения

До 1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

После 1875 г.р.

Дети

Добавил:

ЮШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1890

Отец: не указан

Мать: не указана

Починок, Духовщинский район, Смоленская область
Рождение ребёнка
01.03.1900

Сын: Карпенков Алексей Филиппович

Отец ребёнка: Карпенков Филипп

Починок, Духовщинский район, Смоленская область
Рождение ребёнка
05.06.1907

Дочь: Титова Наталья Филипьевна

Отец ребёнка: Карпенков Филипп

Починок, Духовщинский муниципальный район, Смоленская область
Починок — деревня в Смоленской области России, в Духовщинском районе. Население — 12 жителей (2007 год) [1]. Расположена в северной части области в 45 км к северу от Духовщины, в 3,5 км северо-западне... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Карпенков Филипп

Смерть
Неизвестно
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