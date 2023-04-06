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Сорокин Александр Фёдорович

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Место рождения

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

27.11.1889

Дата смерти

После 02.03.1912

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.11.1889

Отец: Сорокин-Яшин Фёдор Трофимович

Мать: Сорокина Ирина Григорьевна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
13.02.1910

Жена: Сорокина Евдокия Николаевна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
26.11.1910

Сын: Сорокин Михаил Александрович

Мать ребёнка: Сорокина Евдокия Николаевна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
02.03.1912

Дочь: Александра Александровна

Мать ребёнка: Сорокина Евдокия Николаевна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
24.12.1917

Сын: Сорокин Виктор Александрович

Мать ребёнка: Сорокина Евдокия Николаевна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 02.03.1912
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