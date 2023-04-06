Сорокин Александр Фёдорович
Место рождения
Дата рождения27.11.1889
Дата смертиПосле 02.03.1912
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.11.1889
Бракосочетание
13.02.1910
Рождение ребёнка
26.11.1910
Сын: Сорокин Михаил Александрович
Мать ребёнка: Сорокина Евдокия Николаевна
Рождение ребёнка
02.03.1912
Дочь: Александра Александровна
Мать ребёнка: Сорокина Евдокия Николаевна
Рождение ребёнка
24.12.1917
Сын: Сорокин Виктор Александрович
Мать ребёнка: Сорокина Евдокия Николаевна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 02.03.1912