Кокина (Михеева) Клавдия Филосовна
Место рождения
Дата рождения09.10.1932
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.10.1932
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.11.1959
Отец ребёнка: Кокин Виктор Алексеевич
Рождение ребёнка
24.04.1962
Сын: Кокин Вячеслав Алексеевич
Отец ребёнка: Кокин Виктор Алексеевич
Рождение ребёнка
12.12.1970
Дочь: Никишина Людмила Викторовна
Отец ребёнка: Кокин Виктор Алексеевич
Ома, Муниципальный район Заполярный район, Ненецкий автономный округ