Кокина (Михеева) Клавдия Филосовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кокина (Михеева) Клавдия Филосовна

Место рождения

Вижас, Муниципальный район Заполярный район, Ненецкий автономный округ

Дата рождения

09.10.1932

Пол

Женский

Добавил:

ДН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.10.1932

Отец: не указан

Мать: не указана

Вижас, Муниципальный район Заполярный район, Ненецкий автономный округ
Рождение ребёнка
15.11.1959

Сын: Кокин Алексей Викторович

Отец ребёнка: Кокин Виктор Алексеевич

Рождение ребёнка
24.04.1962

Сын: Кокин Вячеслав Алексеевич

Отец ребёнка: Кокин Виктор Алексеевич

Рождение ребёнка
12.12.1970

Дочь: Никишина Людмила Викторовна

Отец ребёнка: Кокин Виктор Алексеевич

Ома, Муниципальный район Заполярный район, Ненецкий автономный округ
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